Cortona intitolata a Simone Marconi la palestra dell’istituto Luca Signorelli

La palestra dell’istituto superiore Luca Signorelli è stata intitolata a Simone Marconi. La cerimonia si è svolta oggi, con la partecipazione di studenti e insegnanti. La decisione di dedicare lo spazio a Marconi è stata approvata dal consiglio scolastico. La targa è stata scoperta durante un breve evento ufficiale.

La palestra dell’istituto d’istruzione superiore Luca Signorelli è stata intitolata a Simone Marconi. Il nome del cortonese prematuramente scomparso è inciso sulla targa svelata questo venerdì 5 giugno. L’iniziativa è stata promossa dall’associazione Amici di Simone in accordo con la Provincia di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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