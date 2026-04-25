Il 25 aprile 2026, a Arzzo, è stata annunciata la certificazione di 109 studenti dell'IIS Luca Signorelli in lingua inglese. La notizia riguarda il risultato di un percorso di formazione linguistica portato a termine con successo dagli studenti. La certificazione evidenzia il livello raggiunto e la competenza acquisita dagli studenti nel corso dello studio.

Arzzo, 25 aprile 2026 – L'eccellenza linguistica dell' IIS Luca Signorelli. 109 studenti certificati in Inglese. L’Istituto di Istruzione Superiore “Luca Signorelli” si conferma una realtà educativa di grande qualità nel panorama scolastico toscano e nazionale. Nonostante le dimensioni contenute, la scuola ha raggiunto un risultato straordinario: ben 109 su 109 studenti hanno conseguito con successo le certificazioni linguistiche di inglese, dal livello B1 fino al C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. Un traguardo che assume un valore ancora più significativo se si considera che tutti gli studenti coinvolti hanno superato gli esami, dimostrando non solo un’elevata preparazione individuale, ma anche l’efficacia del percorso didattico proposto dall’istituto.🔗 Leggi su Lanazione.it

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