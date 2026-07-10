Maturità la denuncia dalla Toscana | Commissari come carnefici gare a chi è più severo L’Usr | Serve un cambiamento culturale per valorizzare i ragazzi

Due membri di commissione d’esame hanno denunciato comportamenti scorretti durante i colloqui di maturità, descrivendoli come severi e vessatori. L’Usr ha risposto che è necessario un cambiamento culturale per valorizzare gli studenti. La denuncia arriva da un dirigente scolastico e una docente che, dopo aver terminato l’incarico, hanno deciso di rendere pubbliche le irregolarità riscontrate. Le accuse riguardano modalità di valutazione ritenute eccessive e comportamenti ritenuti dannosi per gli studenti.

Un dirigente scolastico e una docente, rientrati dal loro incarico di presidenti di commissione, hanno deciso di rompere il silenzio su una serie di gravi scorrettezze avvenute proprio durante i colloqui orali. A rendere nota la vicenda è un articolo de La Nazione. I due autori della lettera aperta hanno puntato il dito contro specifici atteggiamenti tossici messi in atto dai colleghi durante gli esami. Segnalano, infatti, una preoccupante incompetenza nella gestione delle commissioni, rivelando come alcuni professori abbiano sfruttato il momento della valutazione per dare sfogo ai propri egocentrismi. Tra le dinamiche più gravi osservate in aula, spiccano le rivalse personali contro i candidati, un accanimento giudicato ancor più inaccettabile quando perpetrato dai docenti interni verso i propri alunni. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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