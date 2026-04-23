Maturità 2026 modelli MAD per sostituire Presidenti e Commissari assenti Chi può presentare domanda

Per l'esame di maturità del 2026, è stato annunciato che in presenza di assenze di Presidenti o Commissari esterni sarà necessario trovare dei sostituti. A tal fine, vengono predisposti modelli MAD che permettono di presentare domanda per la sostituzione dei docenti assenti. La procedura si applica nel caso in cui uno o più componenti del collegio di esame siano impossibilitati a partecipare, garantendo la continuità delle prove.

Maturità 2026: in caso di assenza dei docenti commissari esterni sarà necessario provvedere alla loro sostituzione. Gli Uffici Scolastici Provinciali mettono a disposizione dei candidati i modelli di domanda MAD (Messa a Disposizione). L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Maturità 2026, modelli MAD per sostituire Presidenti e Commissari assenti. Chi può presentare domanda; Maturità 2026, SOSTITUZIONE Presidenti e Commissari. Ecco i MODELLI MAD. Chi può presentare domanda? Tutti gli ELENCHI in aggiornamento; Formazione delle commissioni dell'esame di Maturità 2026; MAD Maturità 2026 per Commissario esterno e Presidente: moduli domanda. Commissario esterno Maturità 2026, per i precari domanda su Istanze online o MAD per sostituire i colleghi assentiNel question time del 1 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Graziamaria Pistorino ... orizzontescuola.it Maturità 2026, sostituzioni con MAD per presidenti e commissari: chi può candidarsi?Con l’avvicinarsi della maturità 2026 e dopo la fase di nomina di Presidenti e commissari, può emergere la necessità di sostituire componenti delle commissioni impossibilitati a svolgere l’incarico. I ... msn.com MATURITà 9.500 studenti bresciani in attesa del "nuovo" esame - facebook.com facebook Pare contino sul fatto che la maturità dei pozzi iraniani e l’assenza di tecnologie possa mettere alle corde Teheran più dei paesi del Golfo. Torno a sottolineare la stupidaggine: nel 2019 quei pozzi furono “chiusi” per due anni, la produzione riprese nel giro di x.com