Prato, 10 luglio 2026 – “ L’esame di maturità dovrebbe evidenziare la crescita dello studente negli anni, valorizzare le competenze acquisite ma anche i cambiamenti positivi. Spesso invece ci si ritrova ad assistere al teatro dell’assurdo nel quale molti di noi nel ruolo di commissari diventano i ’carnefici’ dei loro studenti”. È il succo della lettera aperta indirizzata ai presidenti e ai commissari della Maturità dal preside dell’istituto Marconi, Paolo Cipriani e dalla professoressa Miriam Pierozzi, docente d’italiano e storia sempre al Marconi, entrambi presidenti di commissione all’esame di maturità. "Valorizzare il percorso dei ragazzi”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maturità, il preside e la prof che non ci stanno. “Commissari carnefici, è assurdo. Qualcosa deve cambiare”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Effondrement de lécole : « Le niveau na jamais été aussi faible » – Joachim Le Floch-Imad

Notizie e thread social correlati

Cannes sa che deve cambiare qualcosaA Cannes si discute di come attirare di nuovo i grandi film americani, considerando che al momento la partecipazione di queste pellicole appare...

Maturità 2026, preside elogia il colloquio: “Più umano”, ma non tutti sono d’accordo: “Tagli alle materie e ai commissari, nessuna meritocrazia”La maturità 2026 prevede un colloquio iniziale di presentazione personale, seguito da quattro prove di materie separate, senza interconnessioni...

Temi più discussi: Maturità, il preside e la prof che non ci stanno. Commissari carnefici, è assurdo. Qualcosa deve cambiare; Maturità, a Mestre presidente di commissione sviene: orali sospesi; Ondata di caldo, presidente di commissione sviene a scuola e sbatte la testa: esami di maturità sospesi; CHANTAL PEGOLO E LA MATURITÀ DA PRIVATISTA. LA PRESIDE: L'HO VISTA CRESCERE, LE AUGURO TANTI SUCCESSI.

Lacrimuccia nel vedere come immagine ANSA il liceo di cui mia nonna è stata preside per quasi tre decenni #maturità2026 #Maturità - X x.com

Maturità, il preside e la prof che non ci stanno. Commissari carnefici, è assurdo. Qualcosa deve cambiarePrato, il preside e una professoressa del Marconi critici sull’operato dei prof commissari. Egocentrismi, rivalse sui ragazzi, ancora più gravi quando sono i propri studenti (e purtroppo sono i casi ... lanazione.it

Maturità 2026, preside elogia il colloquio: Più umano, ma non tutti sono d’accordo: Tagli alle materie e ai commissari, nessuna meritocraziaIl colloquio parte con la presentazione di sé, un momento intimo e sorprendente. Poi quattro discipline, niente più artificiose connessioni. La maturità è una rivoluzione a metà, tra elogi e critiche ... orizzontescuola.it