Mattia Gaffuri | Vorrei diventare da classifica nei Grandi Giri Tanti aspetti da migliorare

Notizia in breve

Nel 2026, Mattia Gaffuri ha iniziato la sua avventura nel World Tour con la squadra Picnic PostNL, dopo aver lasciato le categorie minori. In passato, aveva ottenuto ottimi risultati con lo Swatt Club e aveva trascorso uno stage con la Polti VisitMalta. Gaffuri ha dichiarato di voler migliorare per entrare nelle classifiche dei Grandi Giri e ha riconosciuto che ci sono diversi aspetti su cui lavorare.