Mattia Gaffuri | Vorrei diventare da classifica nei Grandi Giri Tanti aspetti da migliorare
Nel 2026, Mattia Gaffuri ha iniziato la sua avventura nel World Tour con la squadra Picnic PostNL, dopo aver lasciato le categorie minori. In passato, aveva ottenuto ottimi risultati con lo Swatt Club e aveva trascorso uno stage con la Polti VisitMalta. Gaffuri ha dichiarato di voler migliorare per entrare nelle classifiche dei Grandi Giri e ha riconosciuto che ci sono diversi aspetti su cui lavorare.
Dopo aver conquistato il salto tra i professionisti grazie alle ottime prestazioni con lo Swatt Club di Carlo Beretta e al periodo di stage vissuto nella seconda parte della scorsa stagione con la Polti VisitMalta, il 2026 ha rappresentato per Mattia Gaffuri l’inizio di una nuova avventura nel World Tour con la Picnic PostNL. Il debutto è arrivato il 16 febbraio all’UAE Tour e, da quel momento, il corridore lombardo ha iniziato a confrontarsi con il massimo livello del ciclismo internazionale, collezionando esperienze preziose e affrontando diverse “prime volte”: dalle gare a tappe affrontate con ambizioni di classifica fino al confronto quotidiano con i migliori corridori del mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it
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