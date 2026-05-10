La squadra di baseball di Modena si prepara ad affrontare una partita contro Senago, in un momento in cui cerca di migliorare la propria posizione in classifica. La partita si svolge in un contesto di difficoltà legate agli infortuni che hanno coinvolto diversi giocatori. Il match rappresenta un’occasione importante per la squadra, guidata dal manager Duarte, di ottenere un risultato positivo.

La Paganelli Modena oggi misura le proprie ambizioni in un turno che sa di momento verità. Contro Senago la squadra del manager Duarte dovranno affrontare ancora una volta prima di tutto i numerosi infortuni. Per i gialloblu è giunto il momento di tentare il tutto per tutto: servono una prestazione convicente e un successo per cambiare la classifica; le ambizioni della società infatti vanno ben oltre il sesto posto, oggi come oggi, appunto, una posizione che è al di sotto delle aspettative che c’erano a inizio stagione. La partita contro Senago è dunque un vero banco di prova per saggiare il potenziale di un team a caccia, nonostante le tante assenze, ancora di una identità tecnica definita.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Baseball. Modena a Senago per sbloccarsi. C’è una classifica da migliorare

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