Jonas Vingegaard ha vinto il Giro d’Italia 2026, diventando l’ottavo ciclista a conquistare tre grandi giri. La sua vittoria è arrivata dopo tre settimane di corsa, con una prestazione solida nelle tappe di montagna e contro gli avversari più quotati. La corsa si è conclusa con la sua vittoria nel cronometro finale, che gli ha permesso di mantenere il vantaggio accumulato nelle tappe precedenti.

Jonas Vingegaard ha vinto il Giro d’Italia 2026, diventando l’ottavo corridore della storia a completare la Tripla Corona (prestigioso riconoscimento riservato ai pochi eletti capaci di imporsi almeno una volta in carriera nella classifica generale di tutti e tre i Grandi Giri) e confermandosi ulteriormente uno degli scalatori più devastanti dell’ultimo decennio. Il formidabile ciclista danese della Visma vanta a 29 anni un palmares di tutto rispetto, in cui spicca in maniera eclatante la sua incredibile continuità nelle corse a tappe di tre settimane. Dopo un debutto senza particolari ambizioni di classifica in cui ha fatto da gregario a Primoz Roglic nella Vuelta 2020, Vingegaard ha effettuato il vero salto di qualità nella stagione successiva aggiudicandosi ufficialmente il ruolo di capitano nel team olandese. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Il palmares di Jonas Vingegaard: continuità impressionante nei Grandi Giri

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