Mattia Furlani ritorno confortante a Montecarlo | superato il muro dell’eccellenza Volo spaziale di Tentoglou

Da oasport.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mattia Furlani è tornato a gareggiare a Montecarlo, dopo un infortunio subito a maggio durante la seconda tappa della Diamond League in Cina. L’atleta, campione del mondo di salto in lungo, ha superato le difficoltà fisiche e ha ripreso la competizione a un mese e mezzo dall’incidente. Nel frattempo, Tentoglou ha realizzato un volo eccezionale durante la stessa manifestazione.

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Mattia Furlani ha fatto il proprio ritorno in gara a un mese e mezzo dall’ infortunio rimediato a Xiamen (Cina) in occasione della seconda tappa della Diamond League: era il 23 maggio quando, in occasione del quarto tentativo, il Campione del Mondo di salto in lungo accusò delle criticità fisiche e lasciò lo stadio in barella. I primi accertamenti parlarono di una lesione di primo grado al bicipite femorale destro e il giovane fuoriclasse laziale si è dovuto fermare per un paio di settimane. Tornato ad allenarsi in maniera propositiva, l’azzurro ha deciso di rimettersi in gioco questa sera a Montecarlo, sede della decima tappa del massimo circuito internazionale itinerante. 🔗 Leggi su Oasport.it

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