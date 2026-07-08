Sono passati ormai 46 giorni dai brividi provati lo scorso 23 maggio, quando Mattia Furlani si infortunò in occasione della seconda tappa della Diamond League (il massimo circuito internazionale itinerante), andata in scena a Xiamen (Cina). Il Campione del Mondo di salto in lungo accusò delle criticità fisiche durante la fase di volo del quarto tentativo, uscì dallo stadio in barella e i primi esami evidenziarono una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. Fortunatamente gli accertamenti condotti in Italia hanno tranquillizzato l’atleta, che è così potuto tornare ad allenarsi già un paio di settimane dopo. Il fuoriclasse laziale... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mattia Furlani torna in gara dopo l’infortunio: sfida stellare con Tentoglou, Ehammer, i giamaicani. Gli avversari a Montecarlo

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