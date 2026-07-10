A 18 anni, prima di aver conseguito il diploma, un ragazzo è stato eletto consigliere comunale. Con questa nomina, si colloca tra i più giovani a ricoprire un incarico di questo tipo nel Paese. Ha dichiarato che si concentrerà sul collegare i giovani al mondo del lavoro. La sua elezione è avvenuta prima del compimento dei 18 anni.

Diciotto anni compiuti a marzo fanno di Mattia Dellomonaco uno dei consiglieri comunali - ma probabilmente lo è in assoluto - più giovani d’Italia. Già verso la fine di aprile, maggiorenne da pochissimo, ha scelto con convinzione di formalizzare la sua candidatura nella lista civica “Avanti Mesagne”, sostenuto e voluto dall’attuale vicesindaca Anna Maria Scalera. Di lui Scalera evidenzia la determinazione e la vivacità intellettuale. «Abbiamo scelto di dare fiducia ai giovani non a parole – ha sottolineato la vicesindaca – ma candidandoli e offrendo loro l'opportunità di assumersi responsabilità istituzionali. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

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© Lecce.corriere.it - Mattia Dellomonaco, consigliere comunale a 18 anni prima del diploma: è tra i più giovani d'Italia. «Mi dedicherò a collegare i ragazzi col mondo del lavoro»

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