A maggio viene eletto consigliere comunale e a luglio si diploma con la lode. A 18 anni, Mattia Dellomonaco è probabilmente il consigliere comunale più giovane d’Italia. Ha compiuto 18 anni a marzo e ha ottenuto il diploma di scuola superiore con il massimo dei voti. La sua elezione si è svolta senza particolari contestazioni, e il suo nome figura tra i più giovani a ricoprire questo ruolo nel paese.

Diciotto anni compiuti a marzo fanno di Mattia Dellomonaco uno dei consiglieri comunali - ma probabilmente lo è in assoluto - più giovani d’Italia. Già verso la fine di aprile, maggiorenne da pochissimo, ha scelto con convinzione di formalizzare la sua candidatura nella lista civica “Avanti Mesagne”, sostenuto e voluto dall’attuale vicesindaca Anna Maria Scalera. Di lui Scalera evidenzia la determinazione e la vivacità intellettuale. «Abbiamo scelto di dare fiducia ai giovani non a parole – ha sottolineato la vicesindaca – ma candidandoli e offrendo loro l'opportunità di assumersi responsabilità istituzionali. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

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© Lecce.corriere.it - A maggio viene eletto e a luglio si diploma con la lode: la storia di Mattia Dellomonaco, a 18 anni il consigliere comunale più giovane d'Italia

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