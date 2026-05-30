Gabriele Bernabini di Alfero, 18 anni, è diventato il consigliere comunale più giovane d’Italia. Questa mattina si è svegliato molto presto per prendere l’autobus delle 6, in vista della prima seduta del consiglio comunale. Bernabini ha dichiarato che il suo obiettivo è aiutare i giovani attraverso il suo ruolo. La seduta si terrà in giornata e sarà la prima esperienza ufficiale nel consiglio comunale per lui.

Cesena, 30 maggio 2026 – Gabriele Bernabini di Alfero si sveglia molto presto per prendere l’autobus delle 6.45 e andare ogni giorno a scuola al liceo classico, a Cesena, dove frequenta il quarto anno. Torna a casa alle 3 del pomeriggio. Stirpe rara: studente delle superiori e consigliere comunale, il più giovane d’Italia, eletto a Verghereto con 73 preferenze nella lista civica di centrodestra del sindaco Mercatelli. Ci diamo del tu Gabriele? Come hai scoperto la politica? “Grazie al senso di giustizia che ho sempre avuto. La politica può agire. La destra sociale e Fratelli d’Italia sono l’ambito giusto in cui impegnarmi”. Hai un politico punto di riferimento? “Alice Buonguerrieri, per preparazione, impegno e modo di porsi verso il territorio”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gabriele, 18 anni, è il consigliere comunale più giovane d’Italia: “Così aiuterò i ragazzi”

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