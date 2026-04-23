Jesi | i genitori di Luca Attanasio per il dovere della memoria

Il 27 aprile a Jesi si terrà un incontro pubblico con i genitori di Luca Attanasio, l’ambasciatore italiano ucciso in Congo durante una missione della Protezione civile. La discussione si concentrerà sulle responsabilità riguardanti la sicurezza della missione Pam e le circostanze che hanno portato alla sua tragica morte. L’evento si propone di approfondire gli aspetti legati alla sicurezza e alle modalità operative della missione internazionale.

? Cosa sapere I genitori di Luca Attanasio saranno a Jesi il 27 aprile per un incontro pubblico.. L'evento mira a indagare le responsabilità sulla sicurezza della missione Pam in Congo.. Lunedì 27 aprile alle ore 17:30, il Palazzo dei Convegni di Jesi ospiterà un incontro pubblico per commemorare Luca Attanasio, l’ambasciatore la cui vita fu spezzata nel 2021 in Congo. Salvatore Attanasio e Alida Maggi, genitori del diplomatico, saranno i protagonisti di una serata dedicata alla memoria e alla ricerca di verità, organizzata dal Comune insieme alla Consulta per la Pace nell’ambito del progetto Jesi Educa. Il momento di riflessione collettiva...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Jesi: i genitori di Luca Attanasio per il dovere della memoria Notizie correlate Jesi ricorda Luca Attanasio: "un uomo giusto in attesa di giustizia"Jesi (Ancona), 22 aprile 2026 - A cinque anni dal brutale assassinio nella Repubblica Democratica del Congo, la città di Jesi torna a onorare la... Taranto ospita il 1° Memorial Luca Attanasio: sport e memoria per i più piccoliTarantini Time QuotidianoSabato 15 marzo Taranto ospiterà il 1° Memorial Luca Attanasio, una giornata di sport dedicata alla memoria... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ambasciatore ucciso in Congo nel 2021, Jesi incontra genitori di Luca Attanasio; Jesi ricorda Luca Attanasio: un uomo giusto in attesa di giustizia; A dieci anni dal sisma, al via iscrizioni alla Carovana nelle terre mutate 2026; A 5 anni dalla morte dell’ambasciatore Luca Attanasio Incontro pubblico alla presenza dei genitori. Ambasciatore ucciso in Congo nel 2021, Jesi incontra genitori di Luca Attanasio(ANSA) - JESI, 22 APR - A cinque anni dall'uccisione dell'ambasciatore Luca Attanasio nella Repubblica Democratica del Congo, la città di Jesi (Ancona) lo ricorda con un incontro pubblico in programma ... msn.com Jesi ricorda Luca Attanasio: un uomo giusto in attesa di giustiziaA cinque anni dal tragico agguato in Congo, lunedì a Palazzo dei Convegni un incontro pubblico con i familiari, legali ed esperti per fare luce sui lati oscuri della vicenda e chiedere verità sulle re ... ilrestodelcarlino.it Ambasciatore ucciso in Congo nel 2021, Jesi incontra genitori di Luca Attanasio. Morirono anche carabiniere e autista, incontro 27 aprile per chiedere verità e giustizia #ANSA x.com Venerdì scorso, le classi III e IV del CFP di Stradella hanno ospitato don Daniele Lottari, giunto per introdurre agli studenti una figura straordinaria della nostra storia recente: l’ambasciatore Luca Attanasio. L’incontro è servito come preparazione a un appunta - facebook.com facebook