Mattarella | A Seveso reticenze e occutamenti gravissimi
Il presidente della Repubblica ha visitato il sito del disastro ambientale di Seveso, a 50 anni dall’incidente. Durante la visita, ha commentato che le reticenze e gli occultamenti compiuti all’epoca sono gravissimi. Ha sottolineato come, ancora oggi, si evidenzi l’irresponsabilità dei vertici aziendali coinvolti nel disastro. La visita si è concentrata sulla memoria e sulla responsabilità, senza ulteriori dichiarazioni pubbliche.
Il capo dello Stato nel luogo del disastro ambientale 50 anni dopo: “Risalta ancora oggi intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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