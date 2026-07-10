Mattarella | A Seveso reticenze e occutamenti gravissimi

Notizia in breve

Il presidente della Repubblica ha visitato il sito del disastro ambientale di Seveso, a 50 anni dall’incidente. Durante la visita, ha commentato che le reticenze e gli occultamenti compiuti all’epoca sono gravissimi. Ha sottolineato come, ancora oggi, si evidenzi l’irresponsabilità dei vertici aziendali coinvolti nel disastro. La visita si è concentrata sulla memoria e sulla responsabilità, senza ulteriori dichiarazioni pubbliche.