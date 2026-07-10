Mattarella a Seveso | no a scambio tra costi umani e vantaggi economici

Il presidente della Repubblica ha visitato Seveso, dichiarando che il progresso tecnologico deve essere al servizio delle persone e delle comunità. Ha affermato che qualsiasi idea di scambiare i costi umani con benefici economici deve essere respinta con fermezza. La visita si è focalizzata sull'importanza di mettere al primo posto la tutela delle persone rispetto agli interessi economici. Nessuna altra informazione sui dettagli dell'evento è stata fornita.

Seveso, 10 lug. (askanews) - "Il progresso tecnologico deve essere a servizio dell'uomo, delle comunità. Qualsiasi opinione che immagini possibile pianificare cinicamente uno scambio tra costi umani e vantaggi economici va respinta con fermezza". Lo ha ribadito il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia per i 50 anni del disastro ambientale di Seveso. "Le tre direttive 'Seveso', che nell'arco di trent'anni - dal 1982 al 2012 - sono divenute leggi dell'Unione europea, contengono norme a garanzia della sicurezza, contengono previsioni di piani di emergenza, di coordinamento tra Stati nei... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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