Parità di genere | i vantaggi economici delle nuove certificazioni

Cialab ha annunciato l’introduzione di nuove certificazioni Uni PdR125 dedicate alla parità di genere tra le città di Fermo e Ascoli. Queste certificazioni sono state sviluppate per riconoscere e promuovere l’impegno delle amministrazioni nel garantire un equilibrio tra uomini e donne nei diversi settori pubblici e privati. La presentazione delle certificazioni si è svolta nelle ultime settimane, con l’obiettivo di incentivare pratiche più eque e trasparenti.

? Cosa sapere Cialab presenta le certificazioni Uni PdR125 per la parità di genere tra Fermo e Ascoli.. Il riconoscimento garantisce punteggi extra nei bandi e riduzioni sui contributi per le imprese.. Emidio Pipponzi, insieme alla dottoressa Jessica Agostini e all’ingegnere Stefania Cannella, ha discusso giovedì scorso presso i microfoni di Radio Fm1 l’importanza delle certificazioni per la parità di genere, un tema che vede Cialab protagonista dopo aver ottenuto la propria certificazione Uni PdR125. La consulenza specializzata offerta dalla società Cialab, attiva fin dal 1989 con servizi integrati di analisi di laboratorio e consulenza in svariati settori, si è concentrata sulla necessità di abbattere le discriminazioni sul luogo di lavoro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Parità di genere: i vantaggi economici delle nuove certificazioni Notizie correlate Leggi anche: La parità di genere vista dagli occhi delle mamme Leggi anche: Parità di genere e salute delle donne: due facce della stessa disuguaglianza Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Cosa pensano le imprese della certificazione della parità di genere; Parità di genere: doppia scadenza il 30 aprile; Roma conferma la certificazione per la parità di genere: Un'amministrazione sempre più equa; Parità di genere, ancora molto lavoro da fare. Parità di genere: entro il 30 aprile 2026 le aziende con più di 50 dipendenti devono trasmettere il rapporto biennaleScade il 30 aprile 2026 l'obbligo di trasmissione del Rapporto biennale sulla parità di genere per le aziende con più di 50 dipendenti. Sanzioni, modalità e scadenze. mentelocale.it Al via il secondo Festival internazionale per la parità di genereIl Festival internazionale per la parità di genere è uno spazio di lavoro pubblico, civile e istituzionale su una delle grandi questioni del nostro tempo. (ANSA) ... ansa.it GdB&Futura | Parità di genere, gender gap ed empowerment femminile Come ridurre il divario di genere nel lavoro Quali strategie possono favorire inclusione e crescita Sono alcuni dei temi al centro del nuovo appuntamento di GdB Futura, promosso dal - facebook.com facebook C’è solo un modo per tutelare il sistema sportivo in tutte le sue articolazioni e rispettare i tifosi, gli appassionati e gli innamorati dello sport, a partire dal calcio: trasparenza, tempestività e parità di trattamento quando si affrontano ipotesi di inosservanza delle n x.com