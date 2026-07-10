Al cinquantesimo anniversario del disastro della diossina, il presidente della Repubblica è stato accolto con un applauso e una standing ovation in una tensostruttura nel Bosco delle Querce. Durante la cerimonia, ha affermato che non si devono fare scambi tra costi umani ed economici. La celebrazione si è svolta nel rispetto della memoria delle vittime e delle persone coinvolte. Nessuna altra persona o ente è stata menzionata durante l’evento.

Un applauso e una standing ovation accolgono Mattarella al suo ingresso nella tensostruttura costruita nel Bosco delle Querce per la cerimonia del 50esimo anniversario del disastro della diossina dell’Icmesa. Poco prima il capo dello Stato aveva voluto incontrare i ragazzi delle associazioni sportive di Seveso. “Siete il futuro di questo parco, affido a voi la responsabilità di gestirlo nel migliore dei modi”. Sono passati 50 anni da quella tragedia ma, come ha detto la sindaca di Seveso, Alessia Borrioni “Oggi è il giorno del nostro riscatto” e ha ringraziato “il presidente per la sua presenza che è il riconoscimento del dolore e della dignità di una città che non ha mai smesso di credere nel futuro”. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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© Ilsole24ore.com - Mattarella a Seveso: no a scambi tra costi umani ed economici

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