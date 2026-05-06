Si è svolto un incontro tra il Comune di Grosseto e una delegazione della città slovacca di Nitra, guidata dal sindaco Marek Hattas. La discussione ha riguardato scambi economici, turistici e culturali tra le due località. Durante l’incontro sono stati affrontati vari aspetti delle collaborazioni possibili e delle iniziative future da sviluppare insieme. La riunione si è tenuta nella sede comunale, con la presenza di rappresentanti delle rispettive amministrazioni.

Incontro istituzionale tra il Comune di Grosseto e una delegazione della città slovacca di Nitra, guidata dal sindaco Marek Hattas. L’appuntamento ha segnato l’avvio di un percorso di collaborazione tra i due territori, con l’obiettivo di rafforzare rapporti economici, culturali e turistici. Nel corso dell’incontro Nitra è stata presentata nei suoi aspetti storici, culturali e produttivi, mentre il Comune ha illustrato le eccellenze del territorio maremmano. Il confronto ha messo al centro la volontà di costruire relazioni stabili con particolare attenzione ai settori dell’ export e dell’ import, oltre che allo sviluppo di scambi in ambito turistico e culturale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maremma e Nitra. Incontro in Comune per scambi economici, turistici e culturali

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