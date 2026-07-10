Mattarella a Seveso a 50 anni disastro | fu svolta per tutela ambiente

A 50 anni dal disastro di Seveso, il presidente ha visitato il sito. Ha affermato che l’incidente ha rappresentato un punto di svolta nella cultura della sicurezza e della prevenzione in Italia e in Europa. La catastrofe ha portato a un’accelerazione nelle misure di tutela ambientale e sicurezza industriale. La visita si è concentrata sulla memoria dell’evento e sui cambiamenti normativi introdotti successivamente.

Seveso, 10 lug. (askanews) - "Quel che accadde a Seveso divenne un punto di svolta, nella coscienza italiana ed europea, per la cultura della sicurezza e della prevenzione, cui l'emergenza di Seveso impresse una doverosa, significativa accelerazione. Quanto avvenne era inammissibile, e le norme successivamente elaborate su scala continentale ebbero valore storico perché si fondarono sulla tutela della vita delle persone, sulla tutela delle comunità e dell'ambiente come diritto umano primario". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Seveso per i 50 anni dal disastro dell'Icmesa. "In questa ricorrenza... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Mattarella a Seveso 50 anni dopo il disastro

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