Mattarella a Seveso a 50 anni dal disastro ambientale | Ripartenza segno di riscossa civile

Notizia in breve

Il presidente ha visitato Seveso a 50 anni dal disastro ambientale. Durante l'intervento ha affermato che la ripartenza rappresenta una riscossa civile. Ha ricordato le norme europee adottate successivamente, definendole di valore storico. La visita si è concentrata sulla commemorazione e sul rispetto per le vittime dell'incidente. Nessun dettaglio su eventuali dichiarazioni di altri rappresentanti o su iniziative specifiche.