Mattarella a Seveso a 50 anni dal disastro ambientale | Ripartenza segno di riscossa civile
Il presidente ha visitato Seveso a 50 anni dal disastro ambientale. Durante l'intervento ha affermato che la ripartenza rappresenta una riscossa civile. Ha ricordato le norme europee adottate successivamente, definendole di valore storico. La visita si è concentrata sulla commemorazione e sul rispetto per le vittime dell'incidente. Nessun dettaglio su eventuali dichiarazioni di altri rappresentanti o su iniziative specifiche.
(Agenzia Vista) Roma, 10 luglio 2026 'Le norme successivamente elaborate su scala continentale ebbero valore storico'. Le parole de Capo dello Stato alla cerimonia ufficiale per il cinquantesimo anniversario del disastro ambientale a Seveso il 10 luglio 1976, quando una nube tossica di diossina fu sprigionata a seguito di una esplosione nello stabilimento industriale dell'Icmesa. “Quel che accadde a Seveso divenne un punto di svolta, nella coscienza italiana ed europea, per la cultura della sicurezza e della prevenzione, cui l'emergenza di Seveso impresse una doverosa, significativa accelerazione. Quanto avvenne era... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Segui gli aggiornamenti su Mattarella.
Mattarella a Seveso a 50 anni dal disastro ambientale: Ripartenza segno di riscossa civile
Notizie e thread social correlati
Mattarella a Seveso per i 50 anni del disastro: “Fu un punto di svolta per la sicurezza ambientale europea”Il presidente della Repubblica ha partecipato a Seveso alla cerimonia per il 50° anniversario del disastro ambientale del 1976, quando un’esplosione...
Seveso, Mattarella ricorda il disastro ambientaleIn occasione del cinquantesimo anniversario del disastro di Seveso, il Presidente della Repubblica ha ricordato l’incidente avvenuto il 10 luglio...
Temi più discussi: Mattarella a Seveso per i 50 anni dalla diossina; Mattarella all'anniversario disastro Icmesa: 'Svolta per ambiente Ue'; Il presidente Mattarella a Seveso per i 50 anni dal disastro della diossina: il programma delle commemorazioni; Mattarella a Seveso, cinquant’anni dopo il disastro della diossina. Il passato è alle spalle: rinascere è possibile.
Seveso 10 luglio 1976 - 10 luglio 2026, 50 anni dopo il disastro dell’Icmesa il Presidente Mattarella ricorda la tragedia Il video: youtu.be/q2-ztITIqXU?is… x.com
50 anni fa il disastro ambientale di #Seveso, in #Brianza, con la fuoriuscita di una nube tossica di diossina da uno stabilimento chimico. Un evento drammatico - afferma il Capo dello Stato #Mattarella - che ha rappresentato un punto di svolta nella cultura dell facebook
Diossina, 50 anni dal disastro di Seveso: 10 luglio 1976 in Brianza reddit
Mattarella a Seveso: no a scambio tra costi umani e vantaggi economiciSeveso, 10 lug. (askanews) – Il progresso tecnologico deve essere a servizio dell’uomo, delle comunità. Qualsiasi opinione che immagini possibile pianificare cinicamente uno scambio tra costi umani e ... askanews.it
Mattarella a Seveso per i 50 anni del disastro Icmesa: Siete il futuro di questo parcoSiete il futuro di questo parco, affido a voi la responsabilità di gestirlo nel migliore dei modi. Sergio Mattarella si rivolge così ai bambini e ai ragazzi di Seveso, al suo arrivo al Bosco delle Q ... tg.la7.it