Mattarella a Seveso a 50 anni dal disastro ambientale | Ripartenza segno di riscossa civile

Da quotidiano.net 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente ha visitato Seveso a 50 anni dal disastro ambientale. Durante l'intervento ha affermato che la ripartenza rappresenta una riscossa civile. Ha ricordato le norme europee adottate successivamente, definendole di valore storico. La visita si è concentrata sulla commemorazione e sul rispetto per le vittime dell'incidente. Nessun dettaglio su eventuali dichiarazioni di altri rappresentanti o su iniziative specifiche.

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Mattarella a Seveso a 50 anni dal disastro ambientale: Ripartenza segno di riscossa civile

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