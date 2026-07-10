Matt Damon e le altre star secondo Bruce Weber al Karlovy Vary International Film Festival

Da vanityfair.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Karlovy Vary International Film Festival è stata inaugurata la mostra FACES IN THE CROWD, composta da oltre 200 ritratti realizzati dal fotografo Bruce Weber. Tra le immagini esposte ci sono scatti di celebrità, tra cui attori noti del cinema internazionale. La mostra si svolge all’interno del festival e presenta un'ampia selezione di ritratti in bianco e nero e a colori. La rassegna rimarrà aperta fino alla fine dell’evento.

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Al Karlovy Vary International Film Festival va in scena la mostra FACES IN THE CROWD, oltre 200 ritratti del fotografo americano Bruce Weber +++dropcap Al Karlovy Vary International Film Festival va in scena la mostra FACES IN THE CROWD, oltre 200 ritratti del fotografo americano Bruce Weber. Parte dell’esposizione è anche un montaggio cinematografico, realizzato dalla produttrice Eva Lindemann Sanchez, che raccoglie il lavoro firmato da Bruce Weber per Vanity Fair Us. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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