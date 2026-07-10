Al Karlovy Vary International Film Festival è stata inaugurata la mostra FACES IN THE CROWD, composta da oltre 200 ritratti realizzati dal fotografo Bruce Weber. Tra le immagini esposte ci sono scatti di celebrità, tra cui attori noti del cinema internazionale. La mostra si svolge all’interno del festival e presenta un'ampia selezione di ritratti in bianco e nero e a colori. La rassegna rimarrà aperta fino alla fine dell’evento.

Al Karlovy Vary International Film Festival va in scena la mostra FACES IN THE CROWD, oltre 200 ritratti del fotografo americano Bruce Weber +++dropcap Al Karlovy Vary International Film Festival va in scena la mostra FACES IN THE CROWD, oltre 200 ritratti del fotografo americano Bruce Weber. Parte dell’esposizione è anche un montaggio cinematografico, realizzato dalla produttrice Eva Lindemann Sanchez, che raccoglie il lavoro firmato da Bruce Weber per Vanity Fair Us. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Matt Damon e le altre star secondo Bruce Weber al Karlovy Vary International Film Festival

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Hemsworth vs Damon flight | AI created by Seedance 2.0

Notizie e thread social correlati

Dustin Hoffman al Karlovy Vary Film Festival parla di un’ America divisa “Quella de ‘Il Laureato’ è la stessa di oggi”Al Karlovy Vary Film Festival, Dustin Hoffman ha affermato che l’America di oggi è divisa come durante la guerra del Vietnam.

Leggi anche: Matt Damon, dopo Odissea sostituirà Ryan Gosling nel nuovo film dei Daniels

Temi più discussi: Matt Damon, un papà a Hollywood: Non pettinavo i capelli a mia figlia da nove anni; Zendaya, Anne Hathaway e Matt Damon insieme per The Odyssey: il cast più atteso dell'anno conquista Londra; Dwayne Johnson e Matt Damon: l'alleanza che non ti aspetti per Free Byrd; Anne Hathaway, Matt Damon, Charlize Theron e Zendaya: le foto all’anteprima del film Odissea a Londra.

In occasione della prima puntata di Noos, in onda domenica alle 21:30 su Rai 1, Alberto Angela incontra il regista Christopher Nolan e l’attore Matt Damon per parlare del film L’Odissea. x.com

OFFICIAL (SPOILER ALERT**) - The Rip 2026 ( Matt Damon, Ben Affleck, Teyana Taylor, Sasha Calle,...) reddit

Matt Damon e la dieta per l'Odissea di Nolan: addio a glutine, alcol e caffeina. Così sono diventato UlisseIl divo di Hollywood si confessa: A cinquant’anni non è come a trenta. Retroscena sulla preparazione per interpretare l’eroe omerico nel nuovo capolavoro di Christopher Nolan ... msn.com

Matt Damon, la dieta per l'Odissea di Nolan: Niente glutine, caffeina e alcol: così ho perso 18 chili in 90 giorniSembrava più una spedizione che un film ha detto Matt Damon parlando della sua esperienza sul set ... msn.com