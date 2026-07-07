Al Karlovy Vary Film Festival, Dustin Hoffman ha affermato che l’America di oggi è divisa come durante la guerra del Vietnam. Ha anche scherzato sul fatto di cercare ancora di capire chi fosse. Le sue dichiarazioni hanno attirato l’attenzione sui paragoni tra passato e presente nel contesto sociale e politico degli Stati Uniti. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni o dettagli sui commenti.

Al Karlovy Vary Film Festival di sabato, Dustin Hoffman ha detto che gli Stati Uniti erano divisi come durante la guerra del Vietnam, e ha anche scherzato sul fatto che stia ancora cercando di capire chi fosse. Vediamo insieme il discorso dell’attore premio Oscar e ciò su cui ci fa riflettere. Il Laureato in Repubblica Ceca. Il due volte vincitore dell’Oscar, Dustin Hoffman, che ha ricevuto il Crystal Globe per l’eccezionale contributo artistico al cinema mondiale alla cerimonia di apertura del festival ceco di venerdì, stava introducendo una proiezione del suo film innovativo, la commedia romantica del 1967 di Mike Nichols The Graduate. Gli è stato chiesto dal direttore artistico del festival Karel Och come Il Laureato possa ispirare le persone al giorno d’oggi nei loro 20 anni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Dustin Hoffman al Karlovy Vary Film Festival parla di un’ America divisa “Quella de ‘Il Laureato’ è la stessa di oggi”

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Dustin Hoffman HONORED at Karlovy Vary Film Festival

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