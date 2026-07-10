Matilde Lucidi ha aperto la défilée di Dior a Parigi e l’ha chiusa quella di Fendi a Roma, nei ultimi giorni. La figlia di Bianca Balti sta conquistando i principali casting del settore e si sta affermando come una delle nuove promesse dell’Alta Moda. La sua presenza sulle passerelle si fa sempre più frequente, confermando il suo crescente ruolo nel mondo della moda.

Ha cominciato con l’Alta Moda di Parigi, lunedì scorso, sulla passerella di Dior. L’ha chiusa ieri sera a Roma, da Fendi. E il suo nome, sempre più spesso, compare nei casting che contano: Matilde Lucidi, la figlia di Bianca Balti, è la nuova promessa della moda. La modella infatti è stata chiamata da Dior per la sfilata Haute Couture Autunno Inverno 2026-27, il primo capitolo couture femminile firmato da Jonathan Anderson per la maison. In passerella indossava uno degli abiti manifesto della collezione: una T-shirt bianca trasformata in abito, con dettagli cangianti e la scritta “art” sul davanti. Un look essenziale solo in apparenza, stratificazione di veli di tessuto trasparente che lasciavano intravedere colori e scritte, costruito su quel cortocircuito molto contemporaneo tra quotidiano e prezioso. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Matilde Lucidi apre e chiude l’Alta Moda: da Dior a Fendi, la figlia di Bianca Balti è già ovunque

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