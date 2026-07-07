La figlia di Bianca Balti Matilde Lucidi sfila in passerella per Dior e debutta nell’Haute Couture a 19 anni

Da ilgiornaleditalia.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A 19 anni, la figlia di una modella e di un fotografo ha sfilato per Dior nella collezione Haute Couture Autunno-Inverno 2026-2027. È il suo debutto nella passerella di alta moda. La giovane modella ha partecipato alla sfilata, consolidando il suo percorso nel mondo della moda.

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La figlia della modella Bianca Balti e del fotografo Christian Lucidi nella collezione Dior Haute Couture AutunnoInverno 2026-2027 A soli 19 anni, Matilde Lucidi aggiunge un altro tassello importante al suo percorso nella moda: la giovane modella è tornata a sfilare per Dior e ha fatto il su. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Matilde Lucidi sfila per Dior: il debutto che fa discutere lHaute Couture

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