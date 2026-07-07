La figlia di Bianca Balti Matilde Lucidi sfila in passerella per Dior e debutta nell’Haute Couture a 19 anni
A 19 anni, la figlia di una modella e di un fotografo ha sfilato per Dior nella collezione Haute Couture Autunno-Inverno 2026-2027. È il suo debutto nella passerella di alta moda. La giovane modella ha partecipato alla sfilata, consolidando il suo percorso nel mondo della moda.
La figlia della modella Bianca Balti e del fotografo Christian Lucidi nella collezione Dior Haute Couture AutunnoInverno 2026-2027 A soli 19 anni, Matilde Lucidi aggiunge un altro tassello importante al suo percorso nella moda: la giovane modella è tornata a sfilare per Dior e ha fatto il su. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Matilde Lucidi sfila per Dior: il debutto che fa discutere lHaute Couture
Notizie e thread social correlati
Matilde Lucidi conquista l’Haute Couture: la figlia di Bianca Balti in passerella per DiorMatilde Lucidi, figlia di una nota modella, ha sfilato per Dior durante la settimana della moda di Parigi.
Dior: la sconfinata creatività della sfilata Haute CoutureDurante la seconda sfilata Haute Couture di Dior, lo stilista JW Anderson ha presentato una collezione caratterizzata da elementi sorprendenti e...
Temi più discussi: Matilde Lucidi conquista l’Haute Couture: la figlia di Bianca Balti in passerella per Dior; Bianca Balti a Forte dei Marmi con Alessandro Cutrera e la figlia Mia; Bianca Balti torna ospite a Sanremo 2026 dopo la conduzione dello scorso anno. FOTO; La figlia di Laetitia Casta e Stefano Accorsi sfila per Jacquemus: il debutto nella moda di Athena.
Bianca Balti paparazzata dal settimanale Chi mentre è in vacanza con il compagno e la figlia: Dai Caraibi a San Diego, Bianca Balti potrebbe scegliere qualsiasi spiaggia del mondo per inaugurare la sua estate. E invece, puntuale come ogni inizio estate, il n facebook
Matilde Lucidi sfila ancora per Dior: la figlia di Bianca Balti conquista anche l’Haute Couture, guardaMatilde Lucidi sfila ancora per Dior: la figlia di Bianca Balti conquista anche l’Haute Couture a Parigi, guarda ... gossip.it
Matilde Lucidi conquista l’Haute Couture: la figlia di Bianca Balti in passerella per DiorIl successo dei nepo baby ha vita breve quando manca la sostanza. Il debutto di Matilde Lucidi come modella, a settembre 2025, è stato solo il trampolino di lancio per una carriera che, nel giro di du ... amica.it