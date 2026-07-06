Matilde Lucidi, figlia di una nota modella, ha sfilato per Dior durante la settimana della moda di Parigi. La sua partecipazione ha attirato l’attenzione sui social e tra gli addetti ai lavori. In meno di due stagioni, ha ottenuto un ruolo di rilievo nel mondo dell’alta moda, diventando protagonista delle passerelle più importanti. La sua presenza in passerella è stata molto commentata e condivisa online.

Il successo dei nepo baby ha vita breve quando manca la sostanza. Il debutto di Matilde Lucidi come modella, a settembre 2025, è stato solo il trampolino di lancio per una carriera che, nel giro di due sole stagioni, appare già come stellare. Dopo aver calcato le passerelle più importanti, oggi figlia di Bianca Balti ha conquistato anche l’Haute Couture: è stata chiamata per l’Alta Moda di Dior autunno inverno 2026-27. Era in buona compagnia: a sfilare c’era anche Sunday Rose, la figlia di Nicole Kidman, che pure mira ad affermarsi come nuovo volto fashion. Il traguardo dell’Haute Couture. Oggi la figlia di Bianca Balti è tornata sulla... 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Matilde Lucidi conquista l’Haute Couture: la figlia di Bianca Balti in passerella per Dior

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