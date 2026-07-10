La Juventus sta considerando l'acquisto di Nemanja Matic come possibile rinforzo per il centrocampo. La proposta arriva durante i colloqui con l’agente del calciatore, nel quadro di trattative che coinvolgono anche altri nomi. La società sta valutando un'opzione a basso costo, con l’obiettivo di portare in rosa un giocatore con esperienza, mentre dirigenti e intermediari discutono i dettagli dell’affare.

di Luca Fioretti La Juventus valuta il colpo d’esperienza per il centrocampo: proposto Nemanja Matic, Carnevali e Massara studiano l’affare a sorpresa. Il mercato della Juventus continua a regalare sorprese inaspettate per i tifosi. Durante le ultime ore, i bianconeri si sono concentrati su diverse piste per rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. L’obiettivo primario è quello di creare un perfetto mix tra giovani talenti e giocatori di comprovata affidabilità in ambito europeo. Nel corso di un recente confronto con l’agente del Dibu Martinez, la dirigenza ha avuto modo di spaziare anche su altri reparti cruciali. Come svelato da Tuttosport, per il centrocampo alla Juve è stato proposto anche Nemanja Matic, attualmente in forza al Sassuolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Matic offerto alla Juve! Spunta questa soluzione low cost nei dialoghi con l’agente del Dibu

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Offrono MaticLa Juventus valuta Nemanja Matic come rinforzo d'esperienza per il centrocampo. Spalletti aspetta nuovi acquisti, soprattutto in attacco, mentre Yildiz gestirà il recupero. tuttojuve.com