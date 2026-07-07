Domani la Juventus incontrerà l’agente di Dibu Martinez, portiere argentino. La società bianconera sta accelerando le trattative per acquistarlo in vista della prossima stagione. La discussione riguarderà i dettagli del trasferimento e le condizioni contrattuali. The club sta cercando di rafforzare il reparto portieri con un giocatore di grande livello. La trattativa è in fase avanzata, ma ancora nessuna ufficialità è stata comunicata.

Dibu Martinez alla Juve: la dirigenza bianconera incontrerà domani l’agente del portiere argentino. Ecco di cosa si parlerà. La Juventus accelera sensibilmente le proprie grandi manovre di calciomercato per assicurarsi un nuovo, straordinario guardiano dei pali in vista della prossima stagione. I dirigenti hanno rotto gli indugi e puntano con decisione verso il profilo più ambito e carismatico a livello internazionale. Il grande obiettivo di mercato per la porta bianconera resta infatti Emiliano “Dibu” Martinez, l’estremo difensore argentino che ha conquistato il mondo a suon di parate e titoli. Le prossime ore potrebbero rivelarsi del tutto cruciali e determinanti per tracciare la strada e comprendere la reale fattibilità di un’operazione destinata ad accendere l’entusiasmo della tifoseria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Dibu Martinez alla Juve: domani l’incontro con l’agente del portiere argentino. Cosa succederà!

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