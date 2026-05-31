Napoli sostituto di Anguissa cercasi | con Allegri si potrebbe optare per una soluzione low-cost?

Un centrocampista del Napoli, attualmente sotto contratto, potrebbe lasciare la squadra nelle prossime settimane. Diversi club di alto livello hanno manifestato interesse per il giocatore, che potrebbe decidere di trasferirsi altrove. Il club sta valutando le opzioni per sostituirlo, con alcune ipotesi che prevedono soluzioni più economiche. La decisione finale dipenderà dalle trattative e dalle offerte ricevute. La cessione del giocatore potrebbe portare a modifiche nella rosa del Napoli.

Frank Zambo Anguissa potrebbe lasciare la SSC Napoli già nelle prossime settimane. Il centrocampista potrebbe decidere di andare altrove anche visto l’interessamento di diverse big. Il Napoli potrebbe acquistare un sostituto per rinforzare il centrocampo. Le valutazioni saranno fatte da Max Allegri nelle prossime settimane e si deciderà se investire in un calciatore con le caratteristiche del calciatore africano. I nomi, ad oggi, sono diversi: da Rios a Danilo, passando per Ugarte e l’ex Manchester City Fofana. Quest’ultimo, in particolare, potrebbe rappresentare un profilo interessante per il nuovo mister nonostante ormai l’età non è più dalla sua parte. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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+++FLASH NAPOLI+++ Arrivano conferme su Rabiot , se Anguissa dovesse partire , è lui il sostituto!! Uomo di fiducia di Max , simile a quello che è Lukaku per Conte. Sarà un grande Napoli. Date fiducia a Max , fidatevi di noi. x.com

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Se Anguissa lasciasse Napoli, Allegri vorrebbe RabiotLa notizia è di Schira. Max stima molto Anguissa ma se dovesse andar via, ha individuato il suo sostituto: Rabiot è un fedelissimo di Allegri ... ilnapolista.it

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