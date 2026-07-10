Master in Glottodidattica infantile | il futuro dell’insegnamento parte da eCampus 60 CFU – 1 punto in GPS – Full online

Notizia in breve

È stato avviato un master online in Glottodidattica infantile, con 60 crediti formativi e valido per un punto nella graduatoria GPS. Il corso si rivolge a professionisti dell’educazione e mira a fornire strumenti per supportare lo sviluppo del linguaggio nei bambini, con particolare attenzione all’individuazione precoce di eventuali difficoltà comunicative e alla promozione di iniziative inclusive nelle prime fasi scolastiche. La formazione si svolge completamente a distanza.