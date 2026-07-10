Master in Glottodidattica infantile | il futuro dell’insegnamento parte da eCampus 60 CFU – 1 punto in GPS – Full online
È stato avviato un master online in Glottodidattica infantile, con 60 crediti formativi e valido per un punto nella graduatoria GPS. Il corso si rivolge a professionisti dell’educazione e mira a fornire strumenti per supportare lo sviluppo del linguaggio nei bambini, con particolare attenzione all’individuazione precoce di eventuali difficoltà comunicative e alla promozione di iniziative inclusive nelle prime fasi scolastiche. La formazione si svolge completamente a distanza.
Lo sviluppo del linguaggio è uno degli aspetti fondamentali del percorso di crescita del bambino. La scuola, soprattutto nei primi anni, svolge un ruolo determinante nell’individuazione precoce delle difficoltà comunicative e linguistiche o nella promozione di percorsi educativi capaci di favorire l’inclusione e il successo formativo. La formazione acquisita con il master “Glottodidattica Infantile”può risultare particolarmente utile nella quotidiana attività didattica. La crescente presenza di alunni con bisogni educativi particolari richiede infatti ai docenti competenze sempre più articolate nella gestione della comunicazione, nella personalizzazione degli interventi e nella costruzione di ambienti di apprendimento inclusivi. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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