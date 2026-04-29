Il corso di perfezionamento di eCampus per affrontare le difficoltà di apprendimento 60 CFU full online

Un nuovo corso di perfezionamento offerto da eCampus si concentra sulle strategie per gestire le difficoltà di apprendimento. Il percorso, che prevede 60 crediti formativi universitari, si svolge interamente online. È rivolto a professionisti e insegnanti che intendono approfondire metodi per supportare studenti con varie difficoltà o disabilità. La formazione mira a offrire strumenti pratici per favorire un percorso educativo più inclusivo.

Garantire un percorso educativo efficace per tutti gli studenti, a prescindere dalle difficoltà o disabilità, è una priorità educativa e sociale della scuola contemporanea. Per rispondere a questa esigenza, l’Università eCampus propone il corso di perfezionamento “Difficoltà dell’apprendimento in situazioni di handicap e integrazione scolastica”, pensato per potenziare le competenze dei docenti e dei professionisti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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