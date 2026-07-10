Il centrocampista ha firmato un nuovo contratto di due anni con la squadra, fino a giugno 2028. La trattativa tra le parti è durata a lungo e ha incontrato difficoltà sulla parte economica. Alla fine, è stato raggiunto l’accordo.

La ‘trattativa’ è stata lunga e non semplice, le due parti hanno faticato a trovare un’intesa (in particolare dal punto di vista economico) ma alla fine, l’accordo tra la Robur e Alessandro Mastalli è arrivato: il centrocampista continuerà a vestire la maglia bianconera per altre due stagioni (fino a giugno 2028). Se il Siena non ha mai nascosto il desiderio di proseguire nel rapporto con il giocatore, esperto e, come ha dimostrato quando chiamato in causa, in grado di fare la differenza, Mastalli, sbarcato sulle lastre due anni fa, ha deciso di fare di Siena la sua dimora, tanto da non andarsene neanche quando, la scorsa estate, è finito fuori rosa, furi dal progetto tecnico, per poi rimanere ai margini fino al derby di Grosseto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mastalli altri due anni in bianconero. Chiusa positivamente la trattativa

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