Un bacetto a chi ce la tira e non vince mai | dovete aspettare altri due anni per poi sopportarci per altri cinque

Il sindaco di Terni ha rivolto un messaggio ironico rivolto a chi critica senza successo, dicendo che bisognerà attendere due anni prima di affrontare altri cinque anni di mandato. La dichiarazione è stata resa durante un evento pubblico e ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno ascoltato le sue parole con attenzione. Nessun dettaglio aggiuntivo o commento personale accompagna le dichiarazioni ufficiali del primo cittadino.