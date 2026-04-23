Un bacetto a chi ce la tira e non vince mai | dovete aspettare altri due anni per poi sopportarci per altri cinque
Il sindaco di Terni ha rivolto un messaggio ironico rivolto a chi critica senza successo, dicendo che bisognerà attendere due anni prima di affrontare altri cinque anni di mandato. La dichiarazione è stata resa durante un evento pubblico e ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno ascoltato le sue parole con attenzione. Nessun dettaglio aggiuntivo o commento personale accompagna le dichiarazioni ufficiali del primo cittadino.
Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, lancia “un bacetto a chi ce la tira e non vince mai: dovete aspettare altri due anni, per poi sopportarci per altri cinque”. La nota di Palazzo Spada arriva quasi sul finire della giornata che ha visto approvare dal consiglio comunale il rendiconto di.🔗 Leggi su Ternitoday.it
Using her boss as a shield to skip a date, she gets caught by the man himself: 'So, you like me'
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