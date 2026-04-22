Terreno ancora bagnato e nuove piogge | cadono altri due alberi la Riserva dannunziana resta chiusa

Nelle ultime ore nella riserva dannunziana si sono verificati due nuovi crolli di alberi a causa delle piogge e del terreno ancora bagnato. La presenza di alberi caduti ha portato le autorità a mantenere chiusa l’area al pubblico fino a quando il suolo non si sarà asciugato completamente. La situazione rimane sotto osservazione e non sono stati stabiliti tempi precisi per la riapertura.

Nelle ultime ore due alberi sono caduti nella riserva dannunziana e così, per ragioni di sicurezza, si è deciso di non riaprirla al pubblico fino a quando il terreno non sarà completamente asciutto. A comunicare la decisione presa insieme ai tecnici comunali, è il vicesindaco e assessore al Verde.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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