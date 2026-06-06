Camilla figlia dell' attore Massimo Ghini | Mio padre rovinato dalla politica La bulimia? Un modo per farmi sentire

Camilla Ghini, figlia dell’attore Massimo Ghini, ha parlato pubblicamente della sua vita, affermando che suo padre è stato danneggiato dalla politica. Ha anche rivelato di soffrire di bulimia, descrivendola come un modo per sentirsi meglio. A 32 anni, la donna, nota voce di Radio 105 e volto di una trasmissione Mediaset, ha deciso di condividere la sua esperienza senza filtri.

A 32 anni Camilla Ghini, nota voce di Radio 105 nel programma “105 Take Away” e volto della trasmissione Mediaset “Forum”, ha deciso di raccontarsi senza filtri. Cresciuta all'interno di una famiglia allargata, la conduttrice convive da sempre con un cognome celebre, ereditato dal padre Massimo. 🔗 Leggi su Today.it

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