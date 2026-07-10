La vicenda giudiziaria di Massimo Bagnato si è conclusa con una sentenza di non doversi procedere. L’attore, noto per partecipazioni a programmi televisivi, era stato arrestato a fine aprile con l’accusa di stalking nei confronti dell’ex compagna. La procura ha deciso di non procedere, consentendo a Bagnato di guardare avanti con serenità. La decisione è stata comunicata ufficialmente e non sono stati adottati provvedimenti penali contro di lui.

Si è conclusa con una pronuncia di non doversi procedere la vicenda giudiziaria che ha coinvolto il comico Massimo Bagnato. L'attore, noto per le sue apparizioni in programmi come Zelig e Quelli che il calcio, era stato arrestato a fine aprile con l'accusa di stalking ai danni della sua ex compagna. Per lui era anche scattato il divieto di avvicinamento alla donna. Fin dal primo momento si era difeso «ammettendo di averla aspettata in alcune occasioni sotto casa o fuori dalla palestra che di solito la ex frequenta, ma sempre con educazione e solo per chiedere spiegazioni sulla rottura del loro rapporto». Il... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Massimo Bagnato, sentenza di non luogo a procedere: era accusato di stalking alla ex: «Ora guardo sereno a nuovi progetti»

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