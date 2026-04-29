Il comico Massimo Bagnato è stato arrestato lunedì 27 aprile alle 20:30 con l’accusa di stalking. Secondo quanto riportato, l’ex compagna dell’uomo ha chiamato i carabinieri per chiedere aiuto, riferendo di aver notato l’ex partner appostato sotto la sua abitazione. La polizia è intervenuta sul posto e ha condotto l’arresto. La vicenda è ancora in fase di approfondimento da parte delle autorità competenti.

Il comico Massimo Bagnato è stato arrestato con l’accusa di stalking. La vicenda risale a lunedì 27 aprile quando, intorno alle 20,30, l’ex compagna dell’attore ha telefonato ai carabinieri chiedendo aiuto. Il suo ex compagno, infatti, l’aveva aspettata sotto casa, in zona Balduina, a Roma, e insisteva per parlare. Quando la comunicazione si è interrotta bruscamente, i militari hanno raggiunto la zona dove hanno trovato Bagnato che urlava. La donna, quindi, ha raccontato cosa era successo mentre il comico continuava a inveire e a scalciare. Ammanettato, prima di salire sull’auto dei carabinieri Massimo Bagnato avrebbe urlato all’ex compagna: “Guarda cosa mi hai fatto, guarda cosa mi hai combinato” mostrandole i polsi ammanettati.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Arrestato per stalking il comico Massimo Bagnato: era appostato sotto l’abitazione dell’ex compagna

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