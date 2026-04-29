Massimo Bagnato arrestato a Roma | l' attore è accusato di stalking alla ex compagna

Un noto attore e comico, conosciuto per le sue partecipazioni in alcune trasmissioni televisive, è stato arrestato a Roma. L'accusa nei suoi confronti riguarda comportamenti di stalking nei confronti della ex compagna. L'arresto è stato effettuato in seguito a un'indagine che ha portato alla custodia cautelare. La vicenda riguarda episodi che si sarebbero verificati negli ultimi mesi.

Massimo Bagnato, comico famoso per le sue apparizioni in programmi come Zelig e Quelli che il calcio, è stato arrestato con l'accusa di stalking ai danni della sua ex compagna. Per l'attore, in attesa del processo, è scattato il divieto di avvicinamento alla donna. Lunedì scorso i carabinieri.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Massimo Bagnato arrestato per stalking alla ex compagna dai carabinieri, ammanettato sotto casa della donnaIl comico Massimo Bagnato è stato arrestato per stalking ai danni della sua ex compagna. Massimo Bagnato arrestato per stalking all’ex compagnaIl comico Massimo Bagnato stato arrestato con l’accusa di stalking ai danni della sua ex compagna, dalla stazione carabinieri Medaglie d’Oro a Roma. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Roma, arrestato per stalking alla ex compagna il comico Massimo Bagnato; Massimo Bagnato arrestato per stalking all'ex compagna, era appostato sotto casa; Stalking all'ex compagna, arrestato il comico Massimo Bagnato: disposto il divieto di avvicinamento; Arrestato per stalking il comico Massimo Bagnato. Massimo Bagnato arrestato per stalking: la ex fidanzata lo trova sotto casa e chiama i CarabinieriIl comico Massimo Bagnato è stato arrestato per stalking ai danni dell'ex fidanzata, con la quale avrebbe avuto una relazione di circa 10 anni: Con ... fanpage.it Arrestato per stalking il comico Massimo Bagnato: era appostato sotto l’abitazione dell’ex compagnaIl comico Massimo Bagnato è stato arrestato con l’accusa di stalking. La vicenda risale a lunedì 27 aprile quando, intorno alle 20,30, l’ex compagna dell’attore ha telefonato ai carabinieri chiedendo ... tpi.it L'attore e comico Massimo Bagnato è stato fermato lunedì sera a Roma in zona Balduina perché stava importunando l'ormai ex compagna. Era stata proprio quest'ultima a chiamare le forze dell'ordine, segnalando che aveva incontrato Bagnato che voleva i - facebook.com facebook L'attore e comico Massimo Bagnato è stato fermato lunedì sera a Roma in zona Balduina perché stava importunando l'ormai ex compagna. Era stata proprio quest'ultima a chiamare le forze dell'ordine, segnalando che aveva incontrato Bagnato che voleva i x.com