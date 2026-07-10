Masini concerto ’necessario’ | Con Fedez siamo compatti

Da ilrestodelcarlino.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Marco Masini ha partecipato a un concerto a Cervia, dove ha commentato la breve collaborazione con Fedez, durata solo due edizioni di Sanremo. Durante l’evento, il cantante ha scherzato sul motivo della collaborazione, definendola “necessaria”, e ha affermato di essere “compatto” con Fedez. Il concerto si è svolto in Piazza Garibaldi e ha visto Masini esibirsi davanti al pubblico locale. Non sono stati forniti dettagli su eventuali progetti futuri tra i due artisti.

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In concerto stasera sul palco di Piazza Garibaldi a Cervia, Marco Masini scherza sul perché il sodalizio con Fedez sia durato solo lo spazio di un Sanremo, anzi due. Mica siamo Wess & Dori Ghezzi." butta là ridendo il cantautore fiorentino. "Volevamo solo lasciare il segno al Festival con alcune canzoni che toccano entrambi" racconta col pensiero all’esperienza di Male necessario (ma anche di cover come ‘Bella stronza’ nel 2025 e ‘Meravigliosa creatura’ quest’anno). "Però, anche se non siamo Wess & Dori Ghezzi, abbiamo mostrato, credo, una compattezza artistica e caratteriale simile alla loro. E ricevere un riconoscimento di prestigio quale il Premio Bardotti s’è rivelata, almeno per me, una gran soddisfazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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FEDEZ e MASINI - MALE NECESSARIO (Sanremo - Testo)

Video FEDEZ e MASINI - MALE NECESSARIO (Sanremo - Testo)

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