Masini concerto ’necessario’ | Con Fedez siamo compatti

Notizia in breve

Marco Masini ha partecipato a un concerto a Cervia, dove ha commentato la breve collaborazione con Fedez, durata solo due edizioni di Sanremo. Durante l’evento, il cantante ha scherzato sul motivo della collaborazione, definendola “necessaria”, e ha affermato di essere “compatto” con Fedez. Il concerto si è svolto in Piazza Garibaldi e ha visto Masini esibirsi davanti al pubblico locale. Non sono stati forniti dettagli su eventuali progetti futuri tra i due artisti.