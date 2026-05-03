Marco Masini su Fedez | Tra noi un bel rapporto sua madre Tatiana mi chiede spesso di vederci
In un’intervista, il cantautore ha parlato del suo rapporto con un noto rapper, sottolineando che tra loro c’è un buon rapporto e che la madre di quest’ultimo spesso gli chiede di incontrarsi. Inoltre, ha condiviso dettagli sul dolore provato dopo la perdita prematura della madre e sul legame stretto con la sorella Susanna. La conversazione ha toccato aspetti personali e familiari, senza entrare in dettagli legati ai motivi delle richieste o alle dinamiche specifiche.
Marco Masini si confessa in un'intervista: dal dolore per la scomparsa prematura della madre al legame simbiotico con la sorella Susanna. E sul sodalizio con Fedez per Sanremo 2026 ammette: "Sua madre mi chiede spesso di vederci, gli do consigli sulla sua squadra in Kings League".🔗 Leggi su Fanpage.it
Marco Masini - E poi ti ho visto cadere (Official Lyric Video)
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