Festa della Liberazione a Premilcuore con il concerto del gruppo Masini Bass Ensemble
Sabato 25 aprile alle 10.30, il Comune di Premilcuore ha programmato una cerimonia in piazza per commemorare l’Anniversario della Liberazione. L’evento si svolgerà in due piazze del paese e includerà un concerto del gruppo Masini Bass Ensemble. L’iniziativa si svolgerà in presenza, senza ulteriori dettagli su altre attività o interventi previsti durante la giornata.
Sabato 25 aprile, alle ore 10.30, in occasione dell’Anniversario della Liberazione, il Comune di Premilcuore ha organizzato una iniziativa che si svolgerà in Piazza dei Caduti e in Piazza Ricci. Il programma prevede il raduno in Piazza Ricci, il discorso istituzionale del sindaco di Premilcuore.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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