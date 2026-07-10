Marzio Marzorati | Il Bosco delle Querce deve aprirsi al futuro

Da ilgiorno.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente della Repubblica ha visitato Seveso in occasione del cinquantesimo anniversario del disastro dell’Icmesa. La visita non è considerata solo un evento istituzionale, ma coinvolge anche il Bosco delle Querce, che deve aprirsi al futuro. La dichiarazione di un rappresentante locale evidenzia la volontà di rinnovamento e apertura del parco. La visita si svolge nel contesto del ricordo del disastro chimico.

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La visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Seveso, in programma oggi in occasione del cinquantesimo anniversario del disastro dell’Icmesa, non è un semplice appuntamento istituzionale. È un gesto che richiama una storia che ha segnato profondamente la città e che continua a parlare all’Italia e al mondo. Ne è convinto Marzio Marzorati, figura di riferimento per l’impegno ambientale in Lombardia e in Brianza, che ricorda come quel disastro abbia cambiato per sempre il modo di pensare la sicurezza industriale. "La diossina – afferma – non è un fatto locale. Il Presidente con la sua presenza dà valore a quella esperienza che ha segnato un punto di non ritorno". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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