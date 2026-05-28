L’Ue in visita al Bosco delle Querce | Commosso da questo patrimonio

Da ilgiorno.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una delegazione europea ha visitato il Bosco delle Querce a Seveso dopo che il sito ha ricevuto il marchio di “Patrimonio europeo”. La visita si è concentrata sull’osservazione delle caratteristiche del bosco e sulla valutazione della sua importanza ambientale. La delegazione ha espresso apprezzamento per la conservazione del patrimonio naturale e ha visitato diverse aree del bosco durante l’evento. La visita è stata organizzata dopo l’assegnazione del riconoscimento ufficiale.

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Delegazione europea in visita al Bosco delle Querce a Seveso, dopo l’assegnazione del marchio di “ Patrimonio europeo ”. Vincent Curie, direttore dell’ European Heritage Label Bureau, l’organizzazione governativa europea che ha assegnato il marchio, è arrivato in visita insieme ai rappresentanti di Regione Lombardia (in particolare la Direzione generale cultura e la Direzione generale territorio e sistemi verdi), di Ersaf (il dirigente della struttura Lombardia Ovest, Gianluca Gaiani) e di Legambiente Lombardia. Sono stati accolti dal sindaco Alessia Borroni e da Nadia Villa dell’Area Territorio. Il direttore Curie ha apprezzato le bellezze del parco naturale sevesino nei suoi luoghi nevralgici come il grande pioppo, l’aula a cielo aperto in legno (a cura di Ersaf) oltre alla vasca di contenimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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