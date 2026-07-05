Alle prime luci dell’alba, è stata suonata musica nel Bosco delle Querce per inaugurare una targa commemorativa dedicata a un grande pioppo. Questa cerimonia ha segnato l’inizio delle commemorazioni per il cinquantesimo anniversario dell’incidente industriale che coinvolse un impianto chimico e il rilascio di diossina. La manifestazione ha attirato partecipanti e rappresentanti locali, che hanno assistito alla scopertura del segno commemorativo.

Musica all’alba per scoprire la targa commemorativa del grande pioppo e aprire le commemorazioni per i 50 anni dall’incidente dell’Icmesa e della diossina. L’ensemble d’ottoni Armonia Brass Quartett, composto da Federico Panizzolo, Luigi Bagnato, Luigi Avellino e Mauro Micheletti, ha iniziato a suonare poco dopo le 7 davanti al maestoso albero, unico sopravvissuto del disastro e simbolo della rinascita di Seveso, nel Bosco delle Querce. Al termine del concerto organizzato dal Corpo musicale La Cittadina si è tenuta la breve cerimonia di scopertura della targa di legno che attesta l’iscrizione del grande pioppo nell’elenco degli alberi monumentali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’omaggio al grande pioppo del Bosco delle Querce

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