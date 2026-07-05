L’omaggio al grande pioppo del Bosco delle Querce

Da ilgiorno.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle prime luci dell’alba, è stata suonata musica nel Bosco delle Querce per inaugurare una targa commemorativa dedicata a un grande pioppo. Questa cerimonia ha segnato l’inizio delle commemorazioni per il cinquantesimo anniversario dell’incidente industriale che coinvolse un impianto chimico e il rilascio di diossina. La manifestazione ha attirato partecipanti e rappresentanti locali, che hanno assistito alla scopertura del segno commemorativo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Musica all’alba per scoprire la targa commemorativa del grande pioppo e aprire le commemorazioni per i 50 anni dall’incidente dell’Icmesa e della diossina. L’ensemble d’ottoni Armonia Brass Quartett, composto da Federico Panizzolo, Luigi Bagnato, Luigi Avellino e Mauro Micheletti, ha iniziato a suonare poco dopo le 7 davanti al maestoso albero, unico sopravvissuto del disastro e simbolo della rinascita di Seveso, nel Bosco delle Querce. Al termine del concerto organizzato dal Corpo musicale La Cittadina si è tenuta la breve cerimonia di scopertura della targa di legno che attesta l’iscrizione del grande pioppo nell’elenco degli alberi monumentali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

l8217omaggio al grande pioppo del bosco delle querce
© Ilgiorno.it - L’omaggio al grande pioppo del Bosco delle Querce
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Agriturismo Parco delle Querce: 18 anni nella Tuscia con grande festa e omaggio al territorio tra musica e naturaL’agriturismo Parco delle Querce ha festeggiato i 18 anni di attività nella Tuscia con un evento che ha coinvolto musica e natura.

Il Bosco delle Querce è diventato Marchio del Patrimonio EuropeoIl Bosco delle Querce, situato tra Seveso e Meda, ha ricevuto il riconoscimento di Marchio del Patrimonio Europeo nel cinquantesimo anniversario di...

Argomenti più discussi: Capodimonte di sera. L’Arte Danza. Aperture serali al Museo di Capodimonte 3, 4, 23 e 24 luglio 2026 con il festival Movimentale; Paolo Virzì e l'omaggio a Mattia Torre nel bosco sacro di Bomarzo; L’omaggio a Giuseppe Penone del 69mo Festival dei Due Mondi di Spoleto; Presentata la Trentesima Stagione di Prosa, Musica e Danza.

bosco l omaggio al grandeL’omaggio al grande pioppo del Bosco delle QuerceMusica all’alba per scoprire la targa commemorativa del grande pioppo e aprire le commemorazioni per i 50 anni dall’incidente ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web