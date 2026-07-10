Sabato 11 luglio, in piazza Ariostea a Ferrara, si terrà il concerto di Marilyn Manson, uno degli artisti più discussi del rock. L’evento fa parte del “One Assassination Under God Tour” e rappresenta una delle tre tappe italiane. Sono previsti orari di inizio e fine, con dettagli sulla scaletta che saranno comunicati sul posto. Per chi si sposterà in auto, sono disponibili parcheggi nelle vicinanze dell’area del concerto.

Ferrara, 9 luglio 2026 - A Ferrara sta per arrivare uno degli artisti più discussi e riconoscibili della storia del rock. Sabato 11 luglio Piazza Ariostea ospiterà Marilyn Manson, protagonista della prima delle tre sole tre date italiane italiane del suo “One Assassination Under God Tour”. Un colpo del Ferrara Summer Festival e un appuntamento che promette di richiamare migliaia di fan e che, ancora prima di andare in scena, ha acceso da tempo il dibattito in città. Non è un caso che Brian Warner, il musicista statunitense che si cela dietro il nome Marilyn Manson, sia spesso chiamato “il Reverendo”. Un soprannome nato all'interno del suo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Marylin Manson a Ferrara: scaletta, orario e parcheggi. Tutto quello che c’è da sapere

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