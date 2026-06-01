Concerto dei Metallica a Bologna | orari scaletta ospiti e tutto quello che c’è da sapere

Il 31 maggio 2026, i Metallica hanno suonato a Bologna, diventando l’unica data italiana del loro M72 World Tour. La band ha iniziato il concerto alle 20:00, con una scaletta che ha incluso alcune delle loro hit più note. Durante la serata sono saliti sul palco anche alcuni ospiti speciali. La performance si è svolta in un grande impianto all’aperto, con un pubblico numeroso e appassionato.

Bologna, 31 maggio 2026 – Sono una delle band heavy metal e rock più famose della storia e hanno scelto Bologna come unica data in Italia del loro M72 World Tour. Il concerto dei Metallica, il 3 giugno allo Stadio Dall’Ara, è sold out (e la zona limitrofa si prepara a reggere l’onda d’urto con strade chiuse e divieti di sosta con incubo rimozione forzata ). L’unico neo potrebbe essere la pioggia: le previsioni meteo per la sera di mercoledì sono ancora incerte. Per decine di migliaia di appassionati si tratta di un appuntamento imperdibile. Il ritorno in Italia rappresenta molto più di un semplice concerto: è un rito collettivo che riunisce diverse generazioni di fan: la band arrivera a Bologna dopo il grande successo della data di Berlino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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METALLICA BOLOGNA 2026: TUTTO QUELLO CHE TI SERVE SAPERE

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