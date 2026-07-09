Pisa per Marras decisiva la volontà del giocatore Scuffet in uscita
Il mercato del Pisa si intensifica con il giocatore Marras che ha deciso di accettare l'offerta del club. Nel frattempo, il portiere Scuffet sta lasciando la squadra, con le trattative in corso per il suo addio. La formazione del club si sta definendo in vista della prossima stagione, con le operazioni di mercato che continuano a coinvolgere vari giocatori. Non sono stati ancora annunciati ufficialmente i dettagli delle nuove acquisizioni o cessioni.
PISA, 9 LUGLIO – Si infiamma il mercato del Pisa. Inizia a prendere forma la squadra a disposizione di mister Paolo Bianco. Mentre i giocatori continuano le visite mediche presso il centro Rehab & Sport (questa mattina il turno di Loyola, Calabresi, Durosinmi, Tramoni, Touré, Bozhinov, Lusuardi ed Esteves), la dirigenza nerazzurra, composta dal direttore sportivo Leonardo Gabbanini e dal direttore generale Giovanni Corrado, continua a operare sul mercato. Come noto, nelle ultime ore è stata definita la trattativa per Giuseppe Leone, il centrocampista classe 2001 firmerà un contratto di quattro anni. Nei prossimi giorni le visite mediche. Non solo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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