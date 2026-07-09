Pisa per Marras decisiva la volontà del giocatore Scuffet in uscita

Notizia in breve

Il mercato del Pisa si intensifica con il giocatore Marras che ha deciso di accettare l'offerta del club. Nel frattempo, il portiere Scuffet sta lasciando la squadra, con le trattative in corso per il suo addio. La formazione del club si sta definendo in vista della prossima stagione, con le operazioni di mercato che continuano a coinvolgere vari giocatori. Non sono stati ancora annunciati ufficialmente i dettagli delle nuove acquisizioni o cessioni.