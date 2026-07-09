Il Palermo ha tentato di ostacolare l’accordo di un giocatore con il Pisa, che invece era in trattativa esclusiva con quest’ultimo. Mentre il Pisa si avvicinava alla firma, il Palermo ha fatto un passo per tentare di bloccare l’operazione. La trattativa tra il giocatore e il Pisa era in corso, ma il Palermo ha cercato di intervenire prima che si completesse.

Proprio quando il Pisa stava cullando la prospettiva di alzare le mani dal manubrio e festeggiare sulla linea del traguardo il successo nella volata per il cartellino di Tommaso Marras, è arrivato il colpo di reni del Palermo che ha riaperto i giochi. La cronaca ha vissuto aggiornamenti convulsi nella giornata di ieri, quando dalla Sicilia è rimbalzata la novità dell’offerta last minute recapitata dal club rosanero al Mantova: il diesse Carlo Osti ha messo sul piatto una cifra superiore per rilevare le prestazioni del talento classe 2004, senza però pareggiare la proposta che lo Sporting Club ha messo davanti al giocatore e al suo entourage. Il Mantova, non avendo più voce in capitolo sulla permanenza di Marras, è aperta alla cessione ma non può forzare la mano sulla destinazione finale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Marras, Palermo prova lo sgarbo. Ma il giocatore è in parola con il Pisa

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