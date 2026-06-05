Balaton Marquez stringe i denti ed entra in Q2 Bagnaia fuori dalla top ten | Sto faticando

Nella prima giornata di prove libere del Gran Premio d'Ungheria, Pedro Acosta ha guidato la classifica, diventando il riferimento del giorno. Marquez è riuscito ad entrare in Q2 dopo aver superato alcune difficoltà, mentre Bagnaia si è posizionato fuori dalla top ten, dichiarando di avere difficoltà durante le sessioni. La sessione ha visto un andamento incerto, con alcuni piloti in difficoltà e altri in crescita.

È Pedro Acosta il punto di riferimento nella prima giornata di prove libere del Gran Premio d'Ungheria, ottavo appuntamento del mondiale MotoGP 2026. Sul circuito del Balaton Park, lo spagnolo ha firmato il suo autografo con il tempo di 1'36.827, una prestazione maiuscola che ha ridefinito i. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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