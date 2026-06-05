MotoGP Acosta domina le prequalifiche in Ungheria | Di Giannantonio secondo Bagnaia fuori dalla top ten
Pedro Acosta ha concluso al primo posto le prequalifiche del Gran Premio d’Ungheria sul circuito di Balaton Park. Dietro di lui si è classificato secondo un pilota italiano, mentre un altro italiano non è riuscito a entrare nella top ten. Bagnaia ha terminato oltre questa soglia. Le sessioni di prequalifica hanno visto vari piloti competere per ottenere i migliori tempi. La griglia di partenza si definirà nelle qualifiche ufficiali in programma più tardi.
Pedro Acosta chiude al comando le prequalifiche del Gran Premio d’Ungheria sul circuito di Balaton Park. Lo spagnolo della KTM precede Fabio Di Giannantonio e Raul Fernandez. Giornata complicata per Pecco Bagnaia, soltanto quattordicesimo. Pedro Acosta lancia un segnale importante nel venerdì del Gran Premio d’Ungheria di MotoGP. Sul circuito di Balaton Park, il pilota spagnolo della KTM ha fatto registrare il miglior tempo nelle prequalifiche, confermandosi tra i protagonisti del weekend. Alle sue spalle si sono piazzati Fabio Di Giannantonio e Raul Fernandez, capaci di inserirsi nelle prime posizioni al termine di una sessione particolarmente combattuta. 🔗 Leggi su Sportface.it
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PQ Acosta super a Balaton! Flop Bagnaia
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