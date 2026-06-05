MotoGP Acosta domina le prequalifiche in Ungheria | Di Giannantonio secondo Bagnaia fuori dalla top ten

Notizia in breve

Pedro Acosta ha concluso al primo posto le prequalifiche del Gran Premio d’Ungheria sul circuito di Balaton Park. Dietro di lui si è classificato secondo un pilota italiano, mentre un altro italiano non è riuscito a entrare nella top ten. Bagnaia ha terminato oltre questa soglia. Le sessioni di prequalifica hanno visto vari piloti competere per ottenere i migliori tempi. La griglia di partenza si definirà nelle qualifiche ufficiali in programma più tardi.